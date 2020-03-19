شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..تركي آل الشيخ يطرح مسابقة جديدة وسيارة موديل 2020 للفائز والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):طرح المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، مسابقة جديدة على سيارة موديل 2020.
ونشر آل الشيخ مقطعًا من أغنية، معلقا: " مسابقة على سيارة 2020 للإجابة الصحيحة، هالأغنية من المغني ومن الشاعر ومن لحنها؟ " .
وأشار آل الشيخ، إلى أن شروط المسابقة: " إجابة صحيحة، مع لايك ومنشن للاجابة، ومتابعة حساب انستقرام للدخول على السحب يوم 21 مارس 11 مساءً ".
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