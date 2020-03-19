شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..العماري يكشف تعرضه للتنمر من قبل أقارب خاطفة الدمام والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):وجه يوسف العماري أحد مختطفي الدمام العائد لأسرته حديثًا، رسالة شديدة اللهجة لأقارب خاطفته " مريم ".
وأوضح العماري أن أقارب خاطفة الدمام، كانوا يتنمرون عليه، لعدم معرفته القراءة والكتابة في الصغر، ما أثر في نفسيته سلبًا.
وقال العماري مخاطبا أقارب مريم: " ليش ما سألتوها عن سبب عدم دخولي للمدرسة بدلا من التنمر علي، ليه ما سألتوا عن سبب عدم وجود أوراق ثبوتية لتقديمها للمدرسة، لأنكم ما تجرؤون " .
يذكر ان العماري، عاش مع الخاطفة مريم طوال السنوات الماضية، دون هوية وطنية، إذ لم تستطع تسجيله لدى الشؤون الاجتماعية.
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