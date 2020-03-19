شكرا لمتابعة خبر عن الحمراني يتلقى مبالغ ضخمة لكتابة سيناريو مسلسل " خاطفة الدمام " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أعلن الصحافي الأمني أبو طلال الحمراني، أن كبار المنتجين عرضوا عليه المشاركة في كتابة سيناريو مسلسل عن خاطفة الدمام، لكنه رفض.

وقال الحمراني: " يشهد الله أن أشهر وأكبر المنتجين للمسلسلات الخليجية تواصلوا معي ومع ممثلي القانوني، بطلب إشتراكي بكتابة سيناريو مسلسل عن قصة خاطفة الدمام وعرض علي مبالغ كبيرة " .

Advertisements

وأضاف: " أنا رفضت أن أكون جزء من معاناة يتم تحويلها إلى عمل فني لتسلية البشر ".

وأصبح الحمراني مؤخرا جزءا لا يتجزأ عن قضية خاطفة الدمام، حيث تعهد بفضح وكشف سجلها الإجرامي، الأمر الذي لاقى انتقادات من قبل البعض.