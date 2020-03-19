شكرا لمتابعة خبر عن التشهير بصاحب منشأة ضللت المستهلكين بأغذية ذات علامة مُقلدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

شهرت وزارة التجارة بصاحب شركة " خالد الدرع وشريكه المحدودة " والتي تختص في تجارة المواد الغذائية بمدينة الرياض، لعرض منتجات غذائية تحمل علامة تجارية مقلدة.

وقررت المحكمة الجزائية بالرياض فرض غرامة مالية على المخالف "خالد بن درع بن سليمان الدرع " ومصادرة الكميات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالف.

يذكر أن وزارة التجارة، تدعو المستهلكين للإبلاغ عن المنشآت ومنافذ البيع المخالفة عبر تطبيق " بلاغ تجاري " أو الموقع الرسمي لها.