حقيقة صورة مصنع الكمامات المخالف

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضح المتحدث باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين صحة صورة متداولة لعملية تصنيع الكمامات بواسطة عمالة وافدة دون مراعاة للمعايير الصحية. أوضح المتحدث باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين صحة صورة متداولة لعملية تصنيع الكمامات بواسطة عمالة وافدة دون مراعاة للمعايير الصحية. ونشر الحسين الصورة الحقيقية وعلق عليها قائلا: هذه الصورة التقطت خارج السعودية، وتحديدًا في الهند، ويتضح من خلال الكتابة في زاوية الصورة أنها تعود لإحدى الوكالات العالمية، آمل تحري الدقة وعدم إطلاق الشائعات التي يجرمها النظام.

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