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طمأنت وزارة التجارة المواطنين والمقيمين مجدداً على وفرة مخزون الأرز، من خلال نشرها مقطع فيديو من داخل بعض المستودعات الوطنية الكبرى.
وأظهر الفيديو الذي نشرته الوزارة على حسابها الرسمي بـ”تويتر”، وجود مخزون كبير من الأرز داخل المستودعات، حيث أكدت أن المخزون وفير وسلاسل الإمداد لمنافذ البيع جاهزة للتوزيع.
جدير بالذكر أن الوزارة كانت قد أكدت في وقت سابق، أن المملكة بها أكبر كمية مخزون غذائي على مستوى الشرق الأوسط رغم الظروف التي يمر بها العالم في الوقت الراهن.
كانت هذه تفاصيل خبر من خلال مقطع فيديو.. “التجارة” تطمئن المستهلكين مجدداً على توفر مخزون الأرز بالمستودعات الوطنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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