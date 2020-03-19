وزير الصحة: لا تخرجوا أطفالكم إلا للضرورة.. واعزل نفسك في هذه الحالة

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نصح وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، من تظهر لديه أي أعراض إنفلونزا أن يعزل نفسه مباشرة في غرفته لمدة (14) يومًا.

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وقال الربيعة، في سلسلة تغريدات عبر “تويتر”: “حرصًا على صحتكم وصحة من تحبون، إذا كان لديك أي أعراض إنفلونزا اعزل نفسك مباشرة في غرفتك لمدة (14) يومًا”.

وأضاف: “إلى الآباء والأمهات نصيحة من القلب: احرصوا على حماية أطفالكم وفلذات أكبادكم، وإبقائهم في المنزل وعدم خروجهم إلا للضرورة، الخروج يعرضهم للعدوى، وقد يجعلهم ناقلين للفيروس (كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته)”.

وتابع في نصائح له: “لسلامتكم وسلامة من تحبون أنصح الجميع بالابتعاد عن حضور المناسبات والاجتماعات؛ لمساهمتها في نقل العدوى بشكل كبير، والبقاء في المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة”.

