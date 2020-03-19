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نصح وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، من تظهر لديه أي أعراض إنفلونزا أن يعزل نفسه مباشرة في غرفته لمدة (14) يومًا.
وقال الربيعة، في سلسلة تغريدات عبر “تويتر”: “حرصًا على صحتكم وصحة من تحبون، إذا كان لديك أي أعراض إنفلونزا اعزل نفسك مباشرة في غرفتك لمدة (14) يومًا”.
وأضاف: “إلى الآباء والأمهات نصيحة من القلب: احرصوا على حماية أطفالكم وفلذات أكبادكم، وإبقائهم في المنزل وعدم خروجهم إلا للضرورة، الخروج يعرضهم للعدوى، وقد يجعلهم ناقلين للفيروس (كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته)”.
وتابع في نصائح له: “لسلامتكم وسلامة من تحبون أنصح الجميع بالابتعاد عن حضور المناسبات والاجتماعات؛ لمساهمتها في نقل العدوى بشكل كبير، والبقاء في المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة”.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة: لا تخرجوا أطفالكم إلا للضرورة.. واعزل نفسك في هذه الحالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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