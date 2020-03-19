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تكشفت معلومات جديدة عن خاطفة الدمام ” مريم ” تفيد بأنها عزباء ومقيد أنها تطلقت 1409 ولم تتزوج بعد.
ومن جهته، قال الصحفي الكويتي أبو طلال الحمراني: ” مريم ” وبحسب أجهزة التأمينات أنها عزباء ومقيد أنها تطلقت 1409 ولم تتزوج بعد، مو هذا الموضوع.
ولفت الحمراني: ” الموضوع إنها تستلم راتب من والدها رحمه الله ينزل بحساب أحد أبنائها من سنوات طويله، وكذلك مو هذا الموضوع ” .
وكانت ” صدى ” فجرت مفاجآت وتفاصيل مثيرة عن قضية خاطفة الدمام التي شغلت الرأي العام، ومازالت تتابع هذه القضية لفك الألغاز ولكشف ملابساتها.
كانت هذه تفاصيل خبر خاطفة الدمام “عزباء” وتستلم راتب من والدها الراحل من سنوات طويلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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