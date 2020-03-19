خاطفة الدمام “عزباء” وتستلم راتب من والدها الراحل من سنوات طويلة

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تكشفت معلومات جديدة عن خاطفة الدمام ” مريم ” تفيد بأنها عزباء ومقيد أنها تطلقت 1409 ولم تتزوج بعد.

ومن جهته، قال الصحفي الكويتي أبو طلال الحمراني: ” مريم ” وبحسب أجهزة التأمينات أنها عزباء ومقيد أنها تطلقت 1409 ولم تتزوج بعد، مو هذا الموضوع.

ولفت الحمراني: ” الموضوع إنها تستلم راتب من والدها رحمه الله ينزل بحساب أحد أبنائها من سنوات طويله، وكذلك مو هذا الموضوع ” .

وكانت ” صدى ” فجرت مفاجآت وتفاصيل مثيرة عن قضية خاطفة الدمام التي شغلت الرأي العام، ومازالت تتابع هذه القضية لفك الألغاز ولكشف ملابساتها.

