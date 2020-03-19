البنوك توقف منح القروض الشخصية والعقارية لعملائها

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أكدت مصادر خاصة لـ ” صدى ” أن البنوك السعودية أوقفت القروض الشخصية والقروض العقارية لمدة 15 يوما.
وجاء ذلك بعد قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بتعليق الحضور لمقرات العمل في جميع الجهات في القطاع الخاص لمدة 15 يومًا وذلك اعتباراً من اليوم الأربعاء.
كما أكد المصدر لـ ” صدى ” سريان توقف منح القروض من اليوم .
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