شاهد .. حقيقة ” حملة صورني طايح ” لبث الشائعات في المملكة

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يسعى بعض المغرضين ممن لايعى معنى الالتزام في الحالات الطارئة لتصوير بعض الحالات الإنسانية، بهدف إشاعة الفوضى من خلال بث الشائعات.

وظهرت في العديد من مقاطع الفيديو أو الصور المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي من عدة مدن سعودية.

وتعود الحقيقة إلى أن الفكرة ظهرت في الجزائر باسم ” حملة صورني طايح ” الغرض منها السخرية من شاب مريض بداء السكري و الذي سقط مغمى عليه في باب الواد، حيث تعد هذه الصور هي عينة من الحملة الساخرة.

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