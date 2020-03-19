بعد إعلانها إلغاء الاختبارات.. تعرف على خدمات جامعة الملك خالد الإلكترونية

أعلنت جامعة الملك خالد عن إلغاء الاختبارات النهائية وأعمال السنة للطلاب، واعتمادها نظامًا جديدًا خلال فترة التحول إلى التعلم الإلكتروني يتمثَّل في وسائل تقييم إلكترونية عوضًا عن الاختبارات الاعتيادية يؤديها الطالب بالتنسيق مع أستاذ المقرر وفق سياسات التعلم الإلكتروني بالجامعة.

وأوضحت الجامعة، عبر «تويتر»، أنَّ وسائل التقييم المعتمدة تتمثل في اختبارات إلكترونية قصيرة وتسليم مقال ومشاركات بور بوينت والمشاركة في المنتديات للمقررات ضمن تفعيل منظومة التعليم عن بعد.

خدمات إلكترونية تتيحها جامعة الملك خالد

وفي وقت سابق، كشفت جامعة الملك خالد عن اعتمادها 5 خدمات إلكترونية تساعد في التواصل المرئي والمسموع داخليًّا وخارجيًّا باستخدام التحويلات الداخلية للموظفين وتسهيل عمل الفرق والعمل الجماعي وتنظيم العمل، وذلك بعد قرار بتعليق حضور الموظفين والموظفات لمقرات العمل لمدة 16 يومًا في إطار حزمة الإجراءات التي تتخذها المملكة لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

وأوضح الدكتور محمد بن صالح الصقر، المشرف العام على الإدارة العامة لتقنية المعلومات بجامعة الملك خالد، أنَّ الإدارة بادرت بإطلاق سريع لحزمة خدمات «معاكم» لإيجاد بدائل حضور منسوبي ومنسوبات الجامعة وتحتوي على باقة متنوعة من خدمات الاتصال والاجتماعات عن بعد ليختار الطلاب منها ما يناسبهم، كما تمَّ إصدار دليل المستخدم للعمل عن بُعْد ويحوي شرح ما تمَّ إطلاقة لغرض العمل عن بُعْد وشرحًا للأنظمة والخدمات التي طورتها الجامعة بهدف تسهيل العمل عن بعد مثل نظام «مباشر» الذي يتيح للموظفين وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والمراجعين وكل من لديه ملاحظة أو استفسار التواصل مع المسؤولين في الجامعة.

كما تمَّ تفعيل نظام بلاغاتي لتقديم الدعم الفني ٢٤ / ٧ للجامعة والذي يمكّن موظفي الدعم من العمل من خلال المنزل، واحتوى الدليل على شرح لبرنامج «اجتماعي» الذي يمكّن أعضاء الاجتماع من إدارته عن طريق النظام الإلكتروني وبالتكامل مع خدمة «معاكم» التي تتيح التواصل المرئي، كما احتوى دليل العمل عن بُعْد على شرح لخدمات مشاركة الملفات التي تتيحها الجامعة، وفيما يخص الأنظمة الداخلية محدودة الوصول تمَّ التنسيق بين الإدارة العامة لتقنية المعلومات وإدارة أمن المعلومات لتفعيل آلية آمنة لدعم العمل عن بُعْد في هذه الأنظمة.

التعليم عن بعد

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وعقب إعلان تعليق الدراسة بشكل مؤقت في جميع مناطق ومحافظات المملكة بمؤسسات التعليم العام والأهلي والجامعي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الحكومية والأهلية لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19) وحرصًا على صحة الطلاب، وجهت وزارة التعليم بتفعيل نظام البلاك بورد أو المدارس الافتراضية في إطار منظومة «التعليم عن بعد» بما يضمن استمرار العملية التعليمية.

ويأتي ذلك استجابةً للإجراءات الاحترازية التي تمَّ اتخاذها لتعزيز الوقاية من انتشار فيروس كورونا، وما ترتب عليه من تحويل المحاضرات التعليمية إلى التعلم الإلكتروني.

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