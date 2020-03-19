بالصور.. نائب أمير جازان يتفقد مركز إدارة الأزمات والكوارث الصحية بالمنطقة

أجرى الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة جازان، مساء الأربعاء، زيارة تفقدية لمركز إدارة الأزمات والكوارث الصحية بإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بصحة جازان.

واستمع نائب أمير المنطقة لشرح مفصل من مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة عبدالرحمن بن دبي الحربي عن المركز الذي يأتي ضمن عشرين مركزًا مرتبطًا بمركز إدارة الأزمات والكوارث بوزارة الصحة، ويمثل نقطة التواصل الرسمية والسريعة بين المستشفيات العامة والخاصة والقطاعات الصحية بالمنطقة ويتولَّى مهام الإشراف المباشر و المتابعة والرصد لجميع الأحداث الصحية التي تؤثر على صحة الأفراد، سواءً كانت أمراضًا معدية أو حرائق أو حوادث بشرية إلى جانب متابعة أداء المستشفيات بشكل عام، وتفعيل دور المركز لإدارة الأزمة وتنسيق التواصل الحكومي لاحتواء آثار الحدث.

واطلع الأمير محمد بن عبدالعزيز على المهام والواجبات المناطة بالمركز في التعامل مع الكوارث والأزمات والاستجابة لها حال وقوعها، والسعي لمعرفة مسبباتها والعمل على منع حدوثها والقيام بالحصر الدوري للمخاطر في المنشآت الصحية وخارجها على مستوى المنطقة من خلال تحليل أسبابها وإعداد التقارير الدورية عنها، والرفع بتلك التقارير والبلاغات لمركز إدارة الأزمات والكوارث بالوزارة، وإعداد خطط العمل لمنع حدوث الكوارث؛ بسبب تلك المخاطر والاستعداد للتعامل مع آثارها في حال وقوعها.

كما اطلع على الآليات والخطط التي يعمل من خلالها المركز لمتابعة جميع الفرضيات داخل المنشآت الصحية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ومنها الدفاع المدني، والهلال الأحمر وغيرها من الجهات الحكومية لتنفيذ الفرضيات الخارجية إضافة لمتابعة مخاطر الحوادث الكيمائية والبيولوجية بالمنطقة وعمل دورات تدريبة مكثفة للتعامل مع تلك المخاطر وطرق الاستجابة في حال حدوثها.