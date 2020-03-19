سياسي / اهتمامات الصحف الليبية



طرابلس 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واس

ركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على مطالبة بلدية طرابلس المجلس الرئاسي، بإعلان حظر التجول في فترات محدودة، تحسبًا لفيروس كورونا المستجد، موضحة تحذير اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا، من وقوع كارثة بشرية في ليبيا إذا لم يلزم المواطنون بيوتهم خلال هذه الفترة الى أن ينحسر الوباء في العالم.

وأشارت إلى إعلان مكتب الإعلام التابع للقيادة العامة للجيش، أن القائد العام المشير خليفة حفتر أمر بفرض حظر تجول في كافة المناطق الخاضعة لسيطرة القيادة العامة اليوم، ضمن إجراءات احترازية لفيروس كورونا، كما قرر إغلاق حدود ليبيا مع السودان وتشاد والنيجر والجزائر حتى إشعار آخر، كإجراء احترازي لمنع تفشي الفيروس في البلاد.

ونقلت تأكيد مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدر الدين النجار، عدم تسجيل أي حالات مصابة بفيروس كورونا حتى الآن، موضحا أن المركز أجرى تحليل لعدد من المشتبه بإصابتهم، لكن كلها سلبية.

وواصلت اهتمامها بالأوضاع العسكرية، مشيرة إلى استمرار اختراق الهدنة بين قوات الجيش وقوات حكومة الوفاق في محور عين زارة ومحور صلاح الدين ومشروع الهضبة وسط سقوط قتلى وجرحى بين الطرفين ومن المدنيين نتيجة القصف العشوائي في محور عين زارة.

وتطرقت إلى مناشدة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب جميع الليبيين بتجاوز خلافاتهم وتوحيد جهودهم من أجل الوقاية من فيروس كورونا، ووضع الإجراءات اللازمة لاحتواء الفيروس حال انتشاره، مؤكدة على ضرورة وضع الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتعلقة بمكافحة كورونا كأولوية وتسهيل عمل السلطات المحلية.

وعرجت صحف ليبيا على إعراب البعثة الأممية للدعم عن قلقها العميق من تصاعد عمليات الاختطاف والإخفاء القسري في مختلف المدن الليبية من قبل ما وصفتهم بالجماعات المسلحة وإفلاتها من العقاب وموثقة وقوع مئات الحالات من الاختفاء القسري والتعذيب والقتل والتشريد بمدينة ترهونة منذ شهر أبريل من العام الماضي.

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