السعودية اليوم / السلفادور تسجل أول إصابة بفيروس كورونا



هافانا 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واس

أكد رئيس السلفادور نجيب أبو كيلة تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في بلاده، بعد أن كانت واحدة من ثلاث دول في أمريكا اللاتينية لم يتم تسجيل أي إصابات بها.

وقال أبو كيلة في بيان متلفز: "لقد تم نقل الشخص المصاب إلى مستشفى ميتابان كمريض محتمل بكورونا، لقد تم عزل المريض بالفعل، لقد اختلط بالكثير من الأشخاص ولا نستبعد إمكانية أن يكون نقل لهم العدوى".

وأشار إلى أن السلطات لا تعلم عدد الأشخاص الذين اختلط بهم هذا الشخص، لكنها تتحقق من الأمر.

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07:26ت م

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