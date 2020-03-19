السعودية اليوم / المكسيك تسجل 25 إصابة إضافية بفيروس كورونا



مكسيكو سيتي 24 رجب 1441 هـ الموافق 18 مارس 2020 م واس

أعلنت المكسيك تسجيل 25 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 118 .

وأوضحت وزارة الصحة المكسيكية أن هناك 314 حالة مشتبها في إصابتها بالفيروس.

وأضافت أن 787 حالة جاءت نتيجة تحاليلها سلبية للفيروس.

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07:14ت م

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