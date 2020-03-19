السعودية اليوم / الصين تعلن للمرة الأولى عدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا محلية المصدر



بكين 23 رجب 1441 هـ الموافق 18 مارس 2020 م واس

أعلنت الصين أنها لم تسجل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية أي إصابة جديدة محلية المصدر بفيروس كورونا المستجدّ، في سابقة من نوعها منذ بدأت بكين بإحصاء الإصابات في يناير الماضي، لكنها سجلت بالمقابل ارتفاعا كبيرا في أعداد الإصابات الوافدة من الخارج.

وقالت لجنة الصحة الوطنية إنها أحصت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 34 إصابة جديدة بالوباء، جميعها لدى أشخاص وافدين التقطوا العدوى أثناء وجودهم خارج البلاد.

وهذه أعلى حصيلة يومية تسجل في البلاد منذ أسبوعين.

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05:30ت م

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