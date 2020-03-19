شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السعودية: عدد الحالات المصابة بكورونا 171 منها 104 لسعوديين والان مع التفاصيل

الأربعاء 18 مارس 2020 قالت وزارة الصحة السعودية إن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في السعودية هي 171.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة أن 104 من الحالات المصابة لمواطنين سعوديين. Advertisements وتابع: المصابون بفيروس كورونا في المملكة حالتهم مطمئنة باستثناء حالة واحدة .. و 38 حالة من إجمالي الإصابات نتيجة مخالطة حالات مصابة. وأكد أن كافة الأجهزة الصحية تعمل على مدار الساعة لمنع انتشار كورونا. وزاد: نقدر عالياً كل مواطن يشارك بوعي في إجراءات احتواء ومنع انتشار فيروس كورونا، وأثر المخالطة ليس مرتبط بقرية معينة.

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