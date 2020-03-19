︎ .

‏قيادات العالم تتصل بسمو الأمير ‎#محمد_بن_سلمان تطلب الاستشارة والنصيحة. السعودية أصبحت عاصمة الإنسانية و مركز لإدارة الأزمات الدولية ومنها تتعلم الدول الحزم. سمو ‎#ولي_العهد يلتقى اتصالات من رؤساء الدول للحديث حول تطورات فيروس ‎#كورونا وتنسيق الجهود الدولية في هذا الشأن‎





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قيادات العالم تتصل بسمو الأمير ‎#محمد_بن_سلمان تطلب الاستشارة والنصيحة. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.