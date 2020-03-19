«التعليم» تقرر إيقاف أعمال الصيانة والنظافة بالمباني الدراسية كافة

علمت «عاجل» من مصادرها، أن وزارة التعليم قررت إيقاف أعمال الصيانة والنظافة في المباني الدراسية كافة، اعتبارًا من اليوم وحتى تاريخه .

وخلال تعميم أصدرته وزارة التعليم، واطلعت عليه «عاجل»، تضمن إيقاف جميع عقود صيانة وإصلاح وتشغيل المباني التعليمية، وعقود نظافة المباني الدراسية، وعقود صيانة وإصلاح وتشغيل أجهزة التبريد والتكييف والتدفئة في المباني التعليمية، على أن يتمَّ استئناف العمل حين صدور التعليمات المنظمة لذلك .

ويأتي التعميم في ضوء قرار تعليق الدراسة مؤقتًا بجميع مناطق المملكة في جميع المدارس ومؤسسات التعليم العام والجامعي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الحكومية والأهلية، واستنادًا إلى الفقرة ب من المادة 52 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 58م وتاريخ 4/ 9/ 1427 هـ.