استمرار حركة شحن البضائع في المملكة بشكل طبيعي

أكَّد المتحدث الرسمي لوزارة النقل ومستشار الوزير المشرف العام على التسويق والاتصال المؤسسي ياسر بن عبدالعزيز المسفر، استمرار حركة شحن البضائع سواءً الجوية أو البحرية، أو عبر الشاحنات والقطارات في نشاطها المعتاد، مؤكدًا انتظام عمل منظومة النقل فيما يتعلق بنقل البضائع والخدمات اللوجستية.

وأضاف، أن المنظومة ستواصل عملها في تسهيل إجراءات نقل البضائع وتوفير الخدمات اللوجستية، مع اتخاذ جميع التدابير الوقائية و الاحترازية، التي توصي بها الجهات الصحية في المملكة.

يُذكر أن وزارة الداخلية أعلنت في بيانات سابقة، تعليق الرحلات الدولية للمسافرين، وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وقد تضمنت كل تلك البيانات استثناء حركة الشحن والبضائع.

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