بالفيديو.. استهداف مقاتلات التحالف لعناصر الميليشيا الإرهابية بمأرب

استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأربعاء، العناصر الإرهابية التابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في مأرب. ويأتي ذلك ضمن عمليات إسناد الجيش اليمني في مأرب، التي يقوم خلالها تحالف دعم الشرعية بالدعم الكامل للجيش اليمني في مواجهة الميليشيات الإرهابية المسلحة. اقرأ أيضًا: بالفيديو.. مقاتلات التحالف تستهدف عناصر الميليشيا الإرهابية بالجوف بالفيديو.. مقاتلات التحالف تستهدف عناصر الميليشيا الإرهابية بمأرب

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