

واشنطن 23 رجب 1441 هـ الموافق 18 مارس 2020 م واس

أعلن النائب عن الحزب الجمهوري في الكونغرس الأمريكي ماريو دياز بالارت اليوم إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال دياز بالارت في تغريدة على موقع تويتر إنه يشعر بتحسن كبير، داعيا الجميع إلى أخذ أمر فيروس كورونا بجدية واتباع تعليمات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها لتجنب الإصابة بالمرض وإضعاف انتشاره.

وأضاف النائب عن ولاية فلوريدا الأمريكية أن علينا متابعة العمل معا ليخرج بلدنا أقوى خلال هذه الأوقات العصيبة.

وكان دياز بالارت قد قرر وضع نفسه في عزل احتياطي منذ يوم الجمعة الماضي.

وبحسب السلطات الصحية في الولايات المتحدة تجاوزت حالات الإصابة بالفيروس حتى يوم الأربعاء 7000 حالة، وتعدت نسبة الوفيات 108 حالات.

// انتهى //

03:55ت م

0244





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / نائب في الكونغرس الأمريكي يعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.