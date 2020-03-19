اقتصادي / الرئيس الفرنسي يطالب دول منطقة اليورو بمزيد من التضامن المالي لمكافحة تداعيات كورونا



باريس 23 رجب 1441 هـ الموافق 18 مارس 2020 م واس

رحّب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ببرنامج الدعم الاقتصادي الذي أطلقه المصرف المركزي الأوروبي بقيمة 750 مليار يورو للحدّ من التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، مطالبا دول منطقة اليورو بملاقاة هذه المساعدة الاستثنائية بالمزيد من التضامن المالي و التدابير الموازنية.

وقال ماكرون في تغريدة على تويتر "كل الدعم للتدابير الاستثنائية التي اتخذها المصرف المركزي الأوروبي هذا المساء، من واجبنا نحن الدول الأوروبية أن نكون على الموعد من خلال تدابير موازنية وتضامن مالي أكبر في منطقة اليورو، إن شعوبنا واقتصاداتنا بحاجة لذلك".

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