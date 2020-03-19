سياسي / مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على حزمة مساعدات طارئة للمواطنين الأمريكيين



واشنطن 23 رجب 1441 هـ الموافق 18 مارس 2020 م واس

وافق مجلس الشيوخ الأميركي اليوم على إجراءات طارئة لتخفيف الألم المالي والآثار الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، والتي تسببت في خسائر فادحة.

ومن المقرر أن يمنح القانون الجديد المسمى بـ"قانون كورونا الأول للاستجابة للعائلات"، مساعدة لمن تضرر بسبب الفيروس، من خلال برامج تأمين البطالة، وبطاقات التموين ، كما و سيمدد القانون الجديد الإجازات المرضية مدفوعة الأجر لبعض العاملين.

ومن المتوقع أن يوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القانون الجديد خلال الأسبوع الحالي، وذلك بالتزامن مع مواصلة تفاوض الإدارة والمشرعين لتمرير قانون يسمح بالحصول على تريليون دولار إضافي لدعم الاقتصاد مع ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد على مستوى البلاد إلى أكثر من 100 حالة.

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