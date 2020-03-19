السعودية اليوم / زلزال بقوة 2ر5 درجة يضرب شمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية



واشنطن 23 رجب 1441 هـ الموافق 18 مارس 2020 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 2ر5 درجة على مقياس ريختر شمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية اليوم.

وذكر المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن مركز الزلزال كان على عمق 24 كيلومترا تحت سطح الأرض، عند التقاء خط عرض 31ر40 درجة شمالا و 40ر124 درجة غربا.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية جراء الزلزال.

// انتهى //

03:25ت م

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