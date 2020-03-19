السعودية اليوم / منظمة الصحة العالمية تبدأ بتجربة أول لقاح لمكافحة فيروس كورونا في العالم



نيويورك 23 رجب 1441 هـ الموافق 18 مارس 2020 م واس

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم عن بدء أول تجربة لقاح منذ أن قدمت الصين معلومات عن السلسلة الجينية لفيروس كورونا قبل 60 يوما.

وأكدت المنظمة الأممية أنه ومع ارتفاع أعداد الإصابات المبلغ عنها إلى أكثر من 200 ألف حالة ووفاة أكثر من 8 آلاف شخص في العالم ، 80% من الحالات في غرب المحيط الهادئ وأوروبا، فإن القضاء على فيروس كوفيد-19 أمر ممكن إذا تكاتفت الدول وإذا اتبعت الإجراءات الوقائية المطلوبة للحد من الانتشار.

وقال مدير المنظمة الدكتور تيدروس غيبرييسوس إن فيروس كورونا يشكل تهديدا غير مسبوق ولكنه فرصة أيضا غير مسبوقة للوقوف معا كشخص واحد ضد عدو مشترك وعدو ضد البشرية.

وأضاف أن المنظمة تدرك حجم الصعوبات التي تواجه العديد من البلدان والعبء الكبير الذي وضعه تفشي الفيروس عليها، مبينا أننا نتفهم أن الدول والمجتمعات تواجه أوضاعا مختلفة ومستويات متنوعة من العدوى، ونحن على تواصل بشكل يومي مع وزراء الصحة وقادة الدول والعاملين الصحيين ومديري المستشفيات والشركات والمصانع، نمد يد العون لهم بهدف التجهيز ووضع الأولويات.

وبثّ المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الأمل في دحر كورونا، إذ كشف النقاب عن مواصلة الباحثين العمل على إيجاد عقار يقضي على الداء، مضيفا أن أول تجربة لهذا اللقاح بدأت الآن.

وشدد الدكتور تيدروس على أهمية اتباع الإرشادات التي تضعها المنظمة للوقاية من الإصابة بالمرض المعدي.

واستشهد بتجربة جمهورية كوريا والتي انخفض فيها عدد الحالات من 800 في أسوأ الأوقات إلى 90 حالة اليوم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.