- 1/3
- 2/3
- 3/3
وصف ملهم الهندي، مختص الفلك الفيزيائي، احمرار الشمس وقت الشروق والغروب بأنه "طبيعي لتشتت ضوء الشمس في الغلاف الجوي"، فيما رأى عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، أن التصوير لا يمت للحقيقة بصلة، ولا يتكئ على أسس علمية ولا واقعية.
وتفصيلاً، علَّق "الهندي" على صورة ومقطع الشمس الحمراء عبر تغريدة من حسابه بـ"تويتر" بأن هذا الاحمرار يزداد أثناء زيادة العوالق في الجو، مثل الغبار والرطوبة، خاصة في الأيام الانتقالية بين الفصول.
وأضاف: "الشمس في الواقع أقل حمرة من المقطع؛ وذلك لأن بعض الخصائص تُزيد تشبُّع الألوان".
ومن جهته، قال "الزعاق" في تغريدة من حسابه بـ"تويتر": "انتشر مقطع يزعم صاحبه تغيُّر لون الشمس إلى اللون الأحمر. وأود الإفادة بأن التصوير لا يمت للحقيقة بصلة، ولا يرتكز على أسس علمية ولا واقعية. ولون الشمس الظاهر في المقطع خاص بإعدادات فلاتر تصوير الكاميرا؛ إذ تجعلها بخاصية التصوير الليلي؛ فيتحول لون الشمس للأحمر". ملهم الهندي الشمس الشروق الغروب
فلكيان يكشفان حقيقة مقطع الشمس الحمراء.. "الزعاق": "لا يمت للحقيقة بصلة"عبدالحكيم شار الخليج 365 2020-03-19
وصف ملهم الهندي، مختص الفلك الفيزيائي، احمرار الشمس وقت الشروق والغروب بأنه "طبيعي لتشتت ضوء الشمس في الغلاف الجوي"، فيما رأى عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، أن التصوير لا يمت للحقيقة بصلة، ولا يتكئ على أسس علمية ولا واقعية.
وتفصيلاً، علَّق "الهندي" على صورة ومقطع الشمس الحمراء عبر تغريدة من حسابه بـ"تويتر" بأن هذا الاحمرار يزداد أثناء زيادة العوالق في الجو، مثل الغبار والرطوبة، خاصة في الأيام الانتقالية بين الفصول.
وأضاف: "الشمس في الواقع أقل حمرة من المقطع؛ وذلك لأن بعض الخصائص تُزيد تشبُّع الألوان".
ومن جهته، قال "الزعاق" في تغريدة من حسابه بـ"تويتر": "انتشر مقطع يزعم صاحبه تغيُّر لون الشمس إلى اللون الأحمر. وأود الإفادة بأن التصوير لا يمت للحقيقة بصلة، ولا يرتكز على أسس علمية ولا واقعية. ولون الشمس الظاهر في المقطع خاص بإعدادات فلاتر تصوير الكاميرا؛ إذ تجعلها بخاصية التصوير الليلي؛ فيتحول لون الشمس للأحمر".
19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
01:47 AM
19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
03:52 AM
"الهندي" قال إن هذا الاحمرار يزداد أثناء زيادة العوالق بالجو مثل الغبار والرطوبة
وصف ملهم الهندي، مختص الفلك الفيزيائي، احمرار الشمس وقت الشروق والغروب بأنه "طبيعي لتشتت ضوء الشمس في الغلاف الجوي"، فيما رأى عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، أن التصوير لا يمت للحقيقة بصلة، ولا يتكئ على أسس علمية ولا واقعية.
وتفصيلاً، علَّق "الهندي" على صورة ومقطع الشمس الحمراء عبر تغريدة من حسابه بـ"تويتر" بأن هذا الاحمرار يزداد أثناء زيادة العوالق في الجو، مثل الغبار والرطوبة، خاصة في الأيام الانتقالية بين الفصول.
وأضاف: "الشمس في الواقع أقل حمرة من المقطع؛ وذلك لأن بعض الخصائص تُزيد تشبُّع الألوان".
ومن جهته، قال "الزعاق" في تغريدة من حسابه بـ"تويتر": "انتشر مقطع يزعم صاحبه تغيُّر لون الشمس إلى اللون الأحمر. وأود الإفادة بأن التصوير لا يمت للحقيقة بصلة، ولا يرتكز على أسس علمية ولا واقعية. ولون الشمس الظاهر في المقطع خاص بإعدادات فلاتر تصوير الكاميرا؛ إذ تجعلها بخاصية التصوير الليلي؛ فيتحول لون الشمس للأحمر".
، فلكيان يكشفان حقيقة مقطع الشمس الحمراء.. "الزعاق": "لا يمت للحقيقة بصلة" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر فلكيان يكشفان حقيقة مقطع الشمس الحمراء.. "الزعاق": "لا يمت للحقيقة بصلة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.