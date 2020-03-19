، القصيم: مستشفى إرادة والصحة النفسية يفعل تقنية التواصل عبر الدوائر المغلقة ،

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محمد بن مسعود - الدمام - ضمن الجهود التي يقوم بها مستشفى إرادة والصحة النفسية بالقصيم للإجراءات الاحترازية والوقاية من فيروس كورونا وللحد من انتقال العدوى تم تفعيل تقنية التواصل عبر نظام الدوائر المغلقة لعقد الاجتماعات بين كوادر المستشفى، حيث كانت الانطلاقة مع اجتماع المجلس التنفيذي للمستشفى برئاسة مدير المستشفى نايف سمّاح الحربي وذلك تطبيقاً للتوصيات والتوجيهات المتخذة في هذا الجانب وتناول الاجتماع الجهود المبذولة في هذا الجانب.
واتخذ عدداً من التوصيات من حيث مكافحة العدوى والتعقيم وأيضاً خطط الطوارئ والأزمات المعدة سلفاً لهذا الشأن ورفع الجاهزية لدى الممارسين الصحيين والطاقم الطبي والإداري.
تجدر الإشارة أنه تم إيقاف زيارة المرضى مؤقتاً مع فتح قنوات التواصل مع ذويهم على مدار الساعة وتخفيف عدد زوار العيادات وإعادة جدولة المواعيد على أن تتوالى اجتماعات المجلس لمراقبة الوضع عن كثب واتخاذ بعض التوجيهات والقرارات.
فيروس كورونا الجديد
القصيم: مستشفى إرادة والصحة النفسية يفعل تقنية التواصل عبر الدوائر المغلقةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-19
ضمن الجهود التي يقوم بها مستشفى إرادة والصحة النفسية بالقصيم للإجراءات الاحترازية والوقاية من فيروس كورونا وللحد من انتقال العدوى تم تفعيل تقنية التواصل عبر نظام الدوائر المغلقة لعقد الاجتماعات بين كوادر المستشفى، حيث كانت الانطلاقة مع اجتماع المجلس التنفيذي للمستشفى برئاسة مدير المستشفى نايف سمّاح الحربي وذلك تطبيقاً للتوصيات والتوجيهات المتخذة في هذا الجانب وتناول الاجتماع الجهود المبذولة في هذا الجانب.
واتخذ عدداً من التوصيات من حيث مكافحة العدوى والتعقيم وأيضاً خطط الطوارئ والأزمات المعدة سلفاً لهذا الشأن ورفع الجاهزية لدى الممارسين الصحيين والطاقم الطبي والإداري.
تجدر الإشارة أنه تم إيقاف زيارة المرضى مؤقتاً مع فتح قنوات التواصل مع ذويهم على مدار الساعة وتخفيف عدد زوار العيادات وإعادة جدولة المواعيد على أن تتوالى اجتماعات المجلس لمراقبة الوضع عن كثب واتخاذ بعض التوجيهات والقرارات.
19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
12:48 AM
19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
03:50 AM
ضمن الجهود التي يقوم بها مستشفى إرادة والصحة النفسية بالقصيم للإجراءات الاحترازية والوقاية من فيروس كورونا وللحد من انتقال العدوى تم تفعيل تقنية التواصل عبر نظام الدوائر المغلقة لعقد الاجتماعات بين كوادر المستشفى، حيث كانت الانطلاقة مع اجتماع المجلس التنفيذي للمستشفى برئاسة مدير المستشفى نايف سمّاح الحربي وذلك تطبيقاً للتوصيات والتوجيهات المتخذة في هذا الجانب وتناول الاجتماع الجهود المبذولة في هذا الجانب.
واتخذ عدداً من التوصيات من حيث مكافحة العدوى والتعقيم وأيضاً خطط الطوارئ والأزمات المعدة سلفاً لهذا الشأن ورفع الجاهزية لدى الممارسين الصحيين والطاقم الطبي والإداري.
تجدر الإشارة أنه تم إيقاف زيارة المرضى مؤقتاً مع فتح قنوات التواصل مع ذويهم على مدار الساعة وتخفيف عدد زوار العيادات وإعادة جدولة المواعيد على أن تتوالى اجتماعات المجلس لمراقبة الوضع عن كثب واتخاذ بعض التوجيهات والقرارات.
، القصيم: مستشفى إرادة والصحة النفسية يفعل تقنية التواصل عبر الدوائر المغلقة ،
المصدر : الخليج 365
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