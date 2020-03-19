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زائر واحد لكل مريض بمستشفيات الأحساء

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قلصت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأحساء، أوقات زيارة المرضى المنومين، في جميع المستشفيات بالمحافظة، حرصاً على سلامة جميع المراجعين والمرضى المنومين بالمستشفيات، وتحديد زائر واحد لكل مريض خلال فترة الزيارة.

وحددت صحة الأحساء الزيارة المسائية للعناية المركزة نصف ساعة فقط تبدأ من الساعة 06:30 مساءً، في حين زيارة التنويم ساعتين خلال الفترة المسائية تبدأ من الساعة 05:00 مساءً. ويأتي ذلك التنظيم ضمن جهود صحة الأحساء الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا، مع التشديد بتطبيق حزمة الإجراءات الاحترازية منها، نقاط الفرز البصري، والتي يكون مرور المريض والزوار بها إلزاميًا، بهدف عزل الحالات المشتبه بإصابتها.

ودعت صحة الأحساء، الجميع، إلى التواصل مع الرقم 937 لأي استفسار عن فيروس كورونا، وأخذ المعلومات من المصادر الرسمية وحسابات وزارة الصحة، وعدم الانسياق وراء الشائعات.

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