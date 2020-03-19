شكرا لقرائتكم خبر عن قاعات افتراضية رقمية في 300 مدرسة بـ«بوابة المستقبل» والان نبدء بالتفاصيل

نجحت 300 مدرسة بتعليم المنطقة الشرقية مطبقة للمنصة الرقمية «بوابة المستقبل» كواحدة من البدائل والخيارات الرقمية التي قدمتها وزارة التعليم لطلاب وطالبات تعليم المنطقة الشرقية، في تقديم المحتوى الرقمي التفاعلي يقوده ويشرف على تنفيذه 4815 معلما ومعلمة بالمدارس التي يتم تطبيق البوابة بها، وذلك من خلال تفعيل أكثر من 50 قاعة افتراضية بنسبة حضور عالية، تفاعل معها الطلاب والطالبات عبر إثراء المنصة بالمحتوى التفاعلي والإثرائي وتقديم مختلف الأنشطة الرقمية التي تتيح للطلاب الحصول على المعلومة بكل يسر وسهولة وبصورة مشوقة جدا.

وكشف المتحدث الرسمي بتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص أن الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة، وبإشراف ومتابعة مدير عام التعليم د. ناصر الشلعان قامت بتشكيل لجنة لتفعيل وتطبيق البدائل والخيارات الإلكترونية، التي قدمتها وزارة التعليم لتعزيز التعليم عن بعد خلال فترة تعليق الدراسة، وذلك من خلال دعوة قادة المدارس لتفعيل المنصات الرقمية والمدرسة الافتراضية المتمثلة في بوابة المستقبل أو المنصة الموحدة للتعليم، وكذلك قناة عين التي تبث عبر 20 قناة فضائية بشكل يومي الدروس لكافة المراحل التعليمية من الثامنة صباحا وحتى الثانية عشرة والنصف ظهرا، وإعادة بث هذه الدروس بشكل دوري على مدار اليوم فى قناة اليوتيوب حتى يتاح للطالب والطالبة متابعة الدروس وفق جدول حصص موزعة ومعلنة، إلى جانب منصة بوابة عين التعليمية الوطنية والتي تقدم قرابة 14 خدمة تعليمية تحتوي على مقررات دراسية بصيغة إلكترونية ومواد إثرائية وكتب تفاعلية وأنشطة متنوعة، تخدم المنهج الدراسي في شكل فيديوهات وألعاب كرتونية تفاعلية تصب في خانة تقديم المعلومة.

وألمح الباحص أن من ثمرات هذا المشروع الرقمي التعليم عن بعد الذي تتبناه وزارة التعليم، ويمثل قصة نجاح حقيقية حيث استطاعت أن تحول هذا الظرف الحالي إلى مستوى من التغيير الإيجابي نحو تمكين وتفعيل ودعم التعلم الرقمي، الذي سيسهم حتما في تنمية وتحسين فرص تكافؤ التعليم للجميع، وإتاحة التعليم مدى الحياة وتحسين الكفاءة المالية لقطاع التعليم وضمان المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.