شكرا لقرائتكم خبر عن السعوديات وعصرهن الذهبي والان نبدء بالتفاصيل
تلك المساهمات تعطي دليلا واضحا على مقدرة المرأة السعودية على العطاء في قنوات ثقافية وأدبية متعددة لا يزال لها الأثر الفاعل في بلورة اتجاهات تلك القنوات، فأصبح حضورها بارزا في سائر المنتديات الفكرية سواء داخل المؤسسات الثقافية بالمملكة أو خارجها، وليس أدل على ذلك من حصولها على جوائز أدبية رفيعة كما هو الحال على سبيل المثال لا الحصر مع الأستاذة رجاء عالم والأستاذة أميمة الخميس اللتين حصلتا على جائزة «البوكر» وجوائز أدبية أخرى، ومرد ذلك كما أرى إلى تمكين القيادة الرشيدة للمرأة السعودية، فأدى ذلك إلى تطوير ملحوظ في المشهد الثقافي بمشاركة المرأة في العديد من الفعاليات المتنوعة، التي وصلت معها إلى تحقيق إبداعات ملحوظة لا تقل في أهميتها عن إبداع الأدباء والمثقفين السعوديين، فهنيئا لها هذا التمكين الذي خولها لإبراز مواهبها وقدراتها وإبداعاتها في قنوات ثقافية وأدبية عديدة.
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