شكرا لقرائتكم خبر عن 165 حالة معزولة «وضعها مستقر» وتتلقى العناية اللازمة والان نبدء بالتفاصيل

عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا، ظهر أمس، اجتماعها الثامن والعشرين برئاسة وزير الصحة د. توفيق الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عددا من القطاعات الحكومية ذات العلاقة، حيث اطلعت على كافة التقارير والتطورات حول الفيروس، كما جرى استعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة والاطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع التأكيد على استمرار تطبيق كافة الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغ 200 ألف حالة تم رصدها في 163 دولة، وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها 82 ألف حالة حتى الآن كما بلغ عدد الوفيات 8000 حالة.

وأضاف: إنه سجل في المملكة حتى الآن 171 حالة مؤكدة، شفيت منها 6 حالات بحمد الله، وتبقى 165 حالة معزولة صحيا وتتلقى العناية اللازمة وحالتها الصحية مطمئنة ومستقرة، باستثناء حالة واحدة حرجة، منهم 87 ذكور و84 إناث وجميعهم بالغون «متوسط أعمارهم 45 عاما» باستثناء 6 أطفال، موضحا أن من بينهم 104 سعوديين، و67 غير سعوديين «مصر 51، البحرين 2، أمريكا 2، لبنان 1، بنغلاديش 1، فرنسا 1، فلبين 3، إسبانيا 1، إندونيسيا 1، أفغاني 1، الأردن 2، تركيا 1» حيث ارتبطت 133 حالة بالسفر أو المرور ببلدان سجلت انتشارا للفيروس، وكانت 38 حالة ناتجة عن اكتساب العدوى من خلال مخالطة لحالات مصابة.

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وأضاف: إنه تم فحص وفرز أكثر من 700 ألف مسافر عبر المنافذ، وإجمالي الحجر والعزل الصحي 8700 حالة تراكميا.

كما بلغ عدد الفحوص المخبرية المتقدمة حوالي 12 ألف فحص، في حين بلغ عدد الاستفسارات والاستشارات على مركز اتصال الصحة 937 بخصوص فيروس كورونا الجديد حوالي 220 ألف.

وأوصى المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الجميع بالالتزام بجملة من التوصيات لسلامتهم وصحتهم، ولصحة المجتمع: وهي تجنب المصافحة، ومداومة غسل اليدين، والبعد عن التجمعات، بالإضافة لكل من قدم من خارج المملكة العزل الصحي لمدة 14 يوما، وحذر من تفشي الشائعات وشدد على أهمية الرجوع للمصادر الموثوقة وما تعلنه وزارة الصحة، وكل من لديه أعراض أو استفسار أو استشارة نرحب بتواصلهم على الرقم 937 على مدار الساعة.