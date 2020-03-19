شكرا لقرائتكم خبر عن تكثيف الجولات الرقابية على منشآت الخبر والان نبدء بالتفاصيل

كثفت بلدية محافظة الخبر رقابتها الميدانية على المنشآت التجارية للتأكد من مدى تقيدها بالتعليمات والإجراءات الاحترازية الحكومية الأخيرة، في التصدي لفيروس كورونا المستجد، والتي شملت إغلاق مراكز التسوق والمجمعات التجارية وإغلاق الصالات الرياضية ومقاهي الشيشة ومنع استقبال المطاعم والمقاهي للزبائن داخلها وإغلاق صالونات الحلاقة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تكثيف الجولات الرقابية على منشآت الخبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.