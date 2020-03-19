شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق وإنذار 363 محلا مخالفا وتطهير 695 حاوية والان نبدء بالتفاصيل

أشاد رئيس بلدية محافظة القطيف م.محمد الحسيني، بتعاون المواطنين في محافظة القطيف مع الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس «كورونا»، داعيا للصبر على الإجراءات حتى زوال خطر الفيروس.

وأوضح أن الفرق الميدانية في البلدية والبلديات التابعة لها تقوم بجولات تفتيشية على مختلف الأسواق والمحال التجارية؛ بهدف التأكد من الالتزام بالاشتراطات والمتطلبات الاحترازية.

وأضاف: إن الفرق الصحية الميدانية قامت بجولات استهدفت زيارة 1316 محلا في مختلف مدن وقرى المحافظة، مشيرا إلى أن الجولات التفتيشية أسفرت عن إغلاق 52 محلا، بالإضافة إلى توجيه 311 إنذارا لمحلات مخالفة للاشتراطات الصحية.

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وأفاد بأن البلدية قامت خلال الأيام الماضية برش المبيدات والمطهرات في الأسواق وألعاب الأطفال والمشايات والواجهات البحرية.

وبين أن البلدية قامت برفع أنقاض ونفايات صلبة بلغت 17944 مترا مربعا، بالإضافة إلى 6175 طنا من النفايات المنزلية، إضافة إلى كسح 102 ساحة، وغسل 1094 برميلا و695 حاوية، وصيانة 90 حاوية.

وشدد على أن هذه الأعمال تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها البلدية مؤخرا؛ لمواجهة فيروس «كورونا»، وفق تعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ للتأكد من تطبيق القرارات والتدابير الوقائية والتوعية المستمرة بمتابعة أمين المنطقة الشرقية م.فهد الجبير.