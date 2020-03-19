شكرا لقرائتكم خبر عن 7 محاجر للعائدين من الدول الموبوءة والان نبدء بالتفاصيل

كشفت المديرية العامة للشؤون الصحية في المنطقة الشرقية عن تخصيص 7 محاجر بالمنطقة، وذلك لحجز المخالطين والعائدين من الدول الموبوءة والتأكد من سلامتهم من فايروس كورونا.

وأوضح مدير الشؤون الصحية في المنطقة الشرقية د. إبراهيم العريفي أنه ربما يزداد تخصيص محاجر في المنطقة إذا استدعى الأمر لذلك.

وأضاف: إن أهم مركزَين للعزل في المنطقة هما مستشفى القطيف المركزي ومجمع الدمام الطبي، حيث إن هناك استعدادات مع كافة المستشفيات بالمنطقة الحكومية والخاصة وتواصل واتصال دائم ومستمر بيننا وبين العديد من القطاعات من أجل سلامة الجميع.

مبينًا أن مراكز العزل تم دعمها بأقصى خدمات من أطقم طبية مدرّبة وتجهيزات عالية للوقاية الشخصية، سواء للكادر الطبي أو المرضى أو القطاعات الحكومية الأخرى التي تتعامل مع الصحة كل ما يخص بعلاجات المرضى وغرف العزل المناسبة للمرضى.

وقال إن مركز القيادة والتحكم في المديرية يعمل على إعداد الخطة الإستراتيجية للتعامل مع فايروس كورونا أو غيره، حيث إن هناك اجتماعات يومية تُعقد مرتين أو ثلاث مرات في اليوم يتم خلالها تسجيل جميع المستجدات، ورسم الإستراتيجية لكافة الزملاء للاستقصاء الوبائي وللعلاج وتنويم المرضى وللإمداد .