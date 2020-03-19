شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات قصوى برأس تنورة والان نبدء بالتفاصيل
وفي ذات الصدد، علقت البلدية عمل جميع مراكز التجميل النسائية، وأغلقت إدارة الخدمات جميع دورات المياه العامة بالمحافظة بعد تعقيمها ورشها، كما أغلقت وبالتعاون مع الجهات الأمنية مدخل كورنيش المحافظة لمنع التجمعات والجلوس فيها، وعملت على غلق الحدائق العامة وأماكن الألعاب الترفيهية المختلفة، وكثفت عمليات الرش والتعقيم فيها وفي أرجاء المحافظة كافة وخاصة المنطقة المحيطة بأسواق النفع العام. وشددت بلدية المحافظة على تكثيف التعقيم والتطهير ورش المبيدات الحشرية في مسلخ البلدية بالمحافظة، وواصلت الرش بالمبيدات الحشرية بواسطة الرش الضبابي.
من جانبه، أكد رئيس بلدية محافظة رأس تنورة م. صالح القرني، أن فرق البلدية تشن حملات مكثفة على مواقع النفع العام والأسواق، وذلك لتطبيق الاشتراطات الصحية العامة.
ولفت إلى أن أجهزة البلدية قامت بكل الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار كورونا، وطبقت الإجراءات والتوجيهات الحكومية لذلك.
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