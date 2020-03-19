شكرا لقرائتكم خبر عن نقاط للفرز التنفسي قبل الدخول لمراكز التبرع بالدم والان نبدء بالتفاصيل

دعت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأحساء الجميع إلى أهمية التبرع بالدم، مشيرة إلى أن الحاجة لتوفير الدم المتبرع به أمر مهم لتلبية احتياجات المرضى، واستنفاد المحتاجين له سواء بسبب أمراض مزمنة أو وراثية أو بسبب إصابات نازفة أو لإجراء العمليات الجراحية وغيرها.

وأوضحت صحة الأحساء أن مراكز استقبال المتبرعين بالدم قد جهزت بنقاط الفرز التنفسي قبل الدخول إلى المركز، إضافة إلى تطبيق معايير مكافحة العدوى داخل مراكز التبرع بالدم للمحافظة على سلامة ومأمونية الخدمة المقدمة للمتبرعين.

يذكر أن صحة الأحساء أتاحت التبرع بالدم من خلال مراكز التبرع في مستشفى الملك فهد بالهفوف، ومستشفى النساء والولادة، ومستشفى العمران العام، ومستشفى الملك فيصل، من الساعة 8 صباحا وحتى 9 مساء.