شكرا لقرائتكم خبر عن النعيرية.. مبادرة لإعفاء مستأجري المحلات المغلقة والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح لـ(اليوم) رئيس المجلس البلدي بمحافظة النعيرية مبارك السهلي أن المجلس تبنّى فكرة إطلاق مبادرة لدعوة رجال الأعمال والمستثمرين في المحافظة، لإعفاء مستأجري المحلات التجارية من قيمة الإيجار للشهر الجاري، والذي تمّ خلاله إغلاق هذه المحلات ضمن قرارات الجهات المعنية الاحترازية والوقائية؛ للحد من انتشار فايروس كورونا، مهيبًا بدورهم في المشاركة المجتمعية، والوقوف إلى جانب قرارات الجهات المعنية التي تصب في مصلحة الجميع، والمساهمة في رفع العبء المالي الناجم عن إغلاق هذه المحلات خلال الفترة المحددة، وأكد أنه سيبدأ تطبيق هذه المبادرة بنفسه من خلال إعفاء المستأجرين في المحلات التجارية لديه، متأملًا مشاركة الجميع بتحقيق هذه المبادرة والعمل على إنجاحها.
وكانت قرارات قد صدرت بإغلاق المجمعات التجارية المغلقة والمفتوحة، ومحلات الحلاقة الرجالية، وصوالين التجميل النسائي، ضمن حزمة من الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ لحماية المواطنين والمقيمين من مخاطر الإصابة بفايروس كورونا المستجد.
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