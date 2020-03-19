شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشة 7 رسائل ماجستير «عن بعد» والان نبدء بالتفاصيل

مكّنت جامعة القصيم عددا من طلابها في الدراسات العليا من إتمام مناقشة رسالة الماجستير عبر نظام وزارة التعليم الخاص بمواصلة الدراسة عن بعد، ‏حيث تمت مناقشة سبع رسائل ماجستير «عن بعد»، 3 منها في كلية التصاميم، ورسالة واحدة في كلية الهندسة، وأخرى في كلية الحاسب، ورسالة في كلية اللغة العربية والدراسات الاجتماعية، وأخرى في كلية التربية.

تعد هذه هي المرة الأولى، التي تشهد فيها الجامعة مناقشات لرسائل علمية عن بعد، وقد جاءت هذه الخطوة كمبادرة من الجامعة لمساعدة الباحثين وضمان حصولهم على المؤهل دون تأخير. وكانت أول رسالة علمية قد تمت مناقشتها عن بعد عقب قرار التعليق، رسالة لطالبة، التي حصلت على درجة الماجستير بعد مناقشة رسالتها، التي حملت عنوان «توظيف الزخارف التقليدية في منطقة نجد»، وتمت عبر نظام إدارة التعليم الإلكتروني «بلاك بورد».