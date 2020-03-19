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ضبط مليوني كمامة وقفاز داخل منشأة

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ضبطت الفرق الرقابية بوزارة التجارة خلال جولاتها الرقابية بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء منشأة مخالفة خَزّنت أكثر من مليوني كمامة وقفاز بهدف بيعها لاحقًا. ولم تفصح المنشأة عن الكمية، التي لديها لهيئة الغذاء والدواء، بالإضافة إلى أن مكان التخزين غير مرخص من الجهات المعنية. وبناء عليه تمت مصادرة الكميات وإيقاع العقوبات اللازمة بحق المنشأة وإحالتهم للجهات المختصة لتطبيق العقوبات النظامية بحقها.

وحذرت وزارة التجارة كل المستوردين المخالفين، الذين يمتنعون عن الإفصاح بالكميات، التي لديهم ويخزنون كميات كبيرة بهدف بيعها لاحقاً، من هذه الممارسات وتدعوهم إلى ضخ الكميات بالسوق حسب التنسيق مع الهيئة.

كما دعت الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المنشآت ومنافذ البيع المخالفة عبر تطبيق «بلاغ تجاري» أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

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