شكرا لقرائتكم خبر عن تطهير الحي الدبلوماسي بالعاصمة والان نبدء بالتفاصيل
وركزت الهيئة العامة لحي السفارات في حملتها لتطهير وتعقيم الحي على أماكن التجمعات والممرات، كما تم تعقيم أكثر الأماكن عرضة للمس مثل المقابض وأماكن الجلوس والأسطح في أماكن مختلفة، كما تم تعقيم جميع الحاويات في الحي.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لحي السفارات د.فهد بن مشيط أن هذه الأعمال ما هي إلا تعزيز لجميع الجهود التي تقوم بها حكومتنا الرشيدة -أدام الله عزها-؛ للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث تقوم فرق التعقيم في الحي بالعمل بشكل دوري، راجيا من الله أن يحفظ الجميع من كل مكروه. يذكر أن الهيئة العامة لحي السفارات قامت بالتوعية عن فيروس كورونا المستجد وطرق الحماية منه والحد من انتشاره، عن طريق اللافتات الرقمية والثابتة حول الحي وفي الأماكن الأكثر تجمعا مثل المطاعم والمقاهي، وقامت بنشر حملات توعوية مختلفة ميدانية وعبر قنوات التواصل المختلفة الخاصة بها؛ لنشر التوعية وتثقيف جميع الفئات المستهدفة عن أهم أعراض هذا الفيروس، وأهم سبل الوقاية منه.
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