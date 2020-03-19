شكرا لقرائتكم خبر عن 25 موقعا لتوزيع «المعقم» مجانا بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

بدأت أمانة منطقة الرياض أول أمس توزيع المعقم، الذي أنتجته في مختبراتها المركزية مجانًا لسكان مدينة الرياض في 25 موقعًا، شملت الإشارات المرورية وعددًا من الجهات الحكومية، وذلك في إطار الجهود الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشارت أمانة الرياض إلى أن مبادرتها في إتاحة المعقم لعموم سكان المدينة يأتي ضمن توجيهات القيادة الحكيمة بالاهتمام بالمواطن والمقيم، وبمتابعة دقيقة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز.

وجندت الأمانة عدداً من الأشخاص لتوزيع المعقم بالمجان، مبينة أنها ستستمر في توزيعه خلال الأيام المقبلة، لضمان وصوله إلى أكبر شريحة ممكنة وبما يتوافق مع طاقتها الإنتاجية، راجية من الله العلي القدير أن يحفظ الوطن والمواطن والمقيم ويديم على بلادنا العز والأمن والأمان.