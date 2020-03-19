شكرا لقرائتكم خبر عن 2 مليون مستفيد من الطوارئ بمستشفيات جازان والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت «صحة جازان»، أن عدد المراجعين لأقسام الطوارئ بلغ 2000617 مراجعا، كما بلغ عدد مرضى العيادات 960231 مريضا، وأدخل 60642 شخصا للتنويم بالمستشفيات، وذلك خلال العام الماضي. وأبانت أن عدد العمليات الجراحية التي تم إجراؤها في مستشفيات صحة جازان بلغ 23878 عملية منها 14687عملية كبرى و9191 عملية صغرى، وبلغ إجمالي جراحة اليوم الواحد 6229 عملية، فيما بلغ إجمالي عدد الفحوص المخبرية لأقسام المختبرات بالمستشفيات 7927065 فحصا مخبريا، وعدد الفحوص الإشعاعية 699003 فحوصات إشعاعية، ووصل عدد المراجعين لمراكز وعيادات الغدد الصماء والسكري 37155 مراجعا، في حين بلغ عدد المواليد 20486 مولودا، وعدد مراجعي التأهيل 74158 مراجعا، وإجمالي عدد جلسات التأهيل 368846 جلسة.

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