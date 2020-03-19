شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يناقش القمة الاستثنائية مع ميركل والان نبدء بالتفاصيل

بحث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، سبل توحيد الجهود لمكافحة انتشار وباء كورونا. واستعرض سمو ولي العهد خلال الاتصال الذي تلقاه من المستشارة الألمانية، أمس، الترتيبات للقمة الاستثنائية الافتراضية التي دعت إليها المملكة قادة مجموعة العشرين، التي تترأسها المملكة هذا العام، للاتفاق على سياسات تخفف من آثار الإجراءات المرتبطة بمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

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