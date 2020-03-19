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تسريبات تكشف مواصفات هاتف Apple الجديد
نسخة اقتصادية بمواصفات قياسية
متابعات الخليج 365 - متابعة
كشفت تقارير عن تسريبات بشأن المفاجأة التي تجهزها شركة Apple “أبل” الأمريكية لهاتف آيفون المقبل، الذي يبدو أنه سيكون أكبر وأسرع.
وفي هذا السياق، نشر موقع “إنجادجيت” التقني المتخصص كل التسريبات المرتبطة بهواتف “آيفون” الجديدة، والتي يبدو أنها ستطرح نسخة اقتصادية أكبر بقياس 4.7 بوصة.
وأشارت التقارير إلى أن شركة Apple “أبل” تجهز إطلاق هاتف “آيفون 8 بلس” بشاشة 5.5 بوصة، والتي ستضم شريحة أسرع “إيه 13” مثلها مثل هاتف “آيفون 11″، بالإضافة إلى مستشعر جديد NFC في الجهة الخلفية للهاتف، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.
ومن المتوقع أن تحل تلك الهواتف من Apple محل هواتف “آيفون” منخفضة التكلفة السابقة، التي سيتم دعمها بعدد من التقنيات الموجودة في النسخ الأحدث والأغلى مثل مستشعر التعرف على الوجه “فيس آي دي”.
ومن المتوقع أن تطرح شركة Apple “أبل” كذلك 4 طرازات جديدة من حاسبات “آيباد برو”، التي ستدعم بتقنيات “واي فاي” أحدث وأسرع، وشاشات بقياس 11 أو 12.9 بوصة.
كما ستعمل تلك الأجهزة كلها بنظام تشغيل أحدث “آي أو إس 14″، الذي قد يتم إطلاقه في الخريف المقبل.
جدير بالذكر كشفت بعض المصادر أن جهاز أيفون هذا العام سيحتوي على نظام كاميرا ثلاثي الأبعاد من شأنه أن يجعل الصور تظهر وكأنها خارجة عن مستوى الشاشة.
وبحسب ما ورد يستخدم النظام الليزر لترتد “نبضات” الضوء من الأجسام وقياس مدى بعدها، وهي تقنية تعرف باسم وقت الطيران، يقترح التقرير أن التصميم سيوفر تأثيرات صور وفيديو جديدة، إلى جانب تحسين تجارب الواقع المعزز للهاتف الذكي، وهي ميزة من المقرر أن تطرحها أبل في التحديث المقبل لنظام iOS.
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