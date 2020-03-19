2020-03-19

توضيح من الجمارك بشأن استقبال الحاويات والبضائع للوقاية من كورونا

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت الجمارك السعودية والهيئة العامة للموانئ استمرار استقبال سفن الحاويات والبضائع، وفق اشتراطات السلامة الصحية والإجراءات الوقائية التي تطبقها المملكة؛ لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الجمارك، في بيان لها، أن الجهتين اتخذتا كل ما يلزم من احتياطات لتعقيم مرافق الموانئ والجمارك وتزويد الطواقم العاملة بكل وسائل الحماية والوقائية؛ لتيسير تدفق السلع والخدمات لكافة مدن المملكة بكل سلامة وأمان.

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وأهابت الجمارك بالتجار وأصحاب البضائع والوكلاء اتباع الإرشادات الصحية المتبعة في المملكة؛ حرصًا على سلامة الجميع.

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