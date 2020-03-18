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كتبت ياسمين التهامي في الأربعاء 18 مارس 2020 11:03 مساءً - شاهد:الرئيس الأمريكي "ترامب" لا يمتلك ذرة عقل ويثير جنون الأمريكان وهلعهم بهذا الامر المرعب الاشد خطرا من فيروس كورونا ويعلن حالة الطوارئ

حذرت إدارة الرئيس الأمريكي "ترامب"، السبت، من تعرّض الأمريكيين إلى فيروسات خطيرة، بعد إعلان حالة الطوارئ في البلاد.



وأفادت إدارة الحماية الإلكترونية بوزارة الأمن الداخلي الأمريكية، بأن هناك مخاوف من موجة جديدة من الهجمات الإلكترونية تستهدف الأمريكيين الذين اضطروا للعمل من المنزل، جراء الانتشار الوبائي لفيروس كورونا.

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وأشارت إلى أن وجود أدلة متزايدة على وجود قراصنة يستغلون مخاوف المواطنين من الفيروس لتوجيه هجماتهم على الأفراد، وأن العمل خارج بيئات مؤسسية مؤمنة يفتح الباب أمام إمكانية التعرض لتلك الهجمات.



وأصدرت الإدارة الأمريكية، تحذيرًا تشير فيه إلى وجود نقاط ضعف في مجال العمل من المنزل، بالمقارنة بالعمل في موقع المؤسسات.

ونبهت إلى أنه رغم مساعي تأمين الشبكات التي تسهل للموظفين إمكانية العمل بها عن بُعد ، لكنها تفتح شهية القراصنة على محاولة اختراقها.

وأوضح خبير الجرائم الإليكترونية، توم كيلرمان، الذي عمل في إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، أن هناك بعض الدول تسعى للاستفادة من هذا الوضع وخصوصًا "أعداء حقبة الحرب الباردة"، ومن الضروري الحذر من أنهم على علم بضعف الاحتياطات الأمنية على المستوى الشخصي لدى الأفراد ".



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن الجمعة، حالة طورائ وطنية لمكافحة فيروس كورونا، مؤكدًا الحصول على 50 مليار دولار لمواجهة الفيروس القاتل.

وقد ارتفع عدد الحالات في الولايات المتحدة إلى أكثر من 1800 حالة، حتى مع إجراء اختبارات متفرقة وقطعية، وارتفع عدد القتلى إلى 41 قتيلًا.

واتخذت العديد من الولايات إجرءات للحد من انتشار الفيروس، من بينها منع التجمعات والتجمهر، وغلق المدارس وإلغاء المهرجانات والمنافسات الرياضية.