شكرا لمتابعة خبر عن خاطفة الدمام "عزباء" وتستلم راتب من والدها الراحل من سنوات طويلة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

تكشفت معلومات جديدة عن خاطفة الدمام " مريم " تفيد بأنها عزباء ومقيد أنها تطلقت 1409 ولم تتزوج بعد.

ومن جهته، قال الصحفي الكويتي أبو طلال الحمراني:" "مريم" وبحسب أجهزة التأمينات أنها عزباء ومقيد أنها تطلقت 1409 ولم تتزوج بعد، مو هذا الموضوع".

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ولفت الحمراني:" الموضوع إنها تستلم راتب من والدها رحمه الله ينزل بحساب أحد أبنائها من سنوات طويله، وكذلك مو هذا الموضوع ".

وكانت " صدى " فجرت مفاجآت وتفاصيل مثيرة عن قضية خاطفة الدمام التي شغلت الرأي العام، ومازالت تتابع هذه القضية لفك الألغاز ولكشف ملابساتها.

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