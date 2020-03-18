شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. شاحنة نفايات تسير بسرعة كبيرة في شارع رئيسي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى): وثقت إحدى الكاميرات لحظة سير شاحنة نفايات بسرعة كبيرة في شارع رئيسي بمحافظة ‎حبونا بنجران. وثقت إحدى الكاميرات لحظة سير شاحنة نفايات بسرعة كبيرة في شارع رئيسي بمحافظة ‎حبونا بنجران. وأظهر الفيديو الذي تم تداوله عبر موقع «تويتر» سير الشاحنة سريعا دون اكتراث بأرواح الناس أو اعتبار للسلامة المرورية.

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