شكرا لمتابعة خبر عن وزير الصحة: ابتعدوا عن المناسبات وابقوا في منازلكم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجه ‏وزير الصحة توفيق الربيعة، عدد من النصائح لسلامة المواطنين في المملكة، مطالبا الجميع الالتزام بها.

ونصح وزير الصحة، الجميع بالابتعاد عن حضور المناسبات والاجتماعات لمساهمتها في نقل العدوى بشكل كبير، مطالبهم البقاء في المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة.

وأضاف: «نصيحة للجميع، إذا كنت تعتقد أن مناعتك قوية ولا تخشى من الإصابة بالفيروس، تذكر والديك وأهلك وأحبابك وأبناء وطنك الغالي أن تكون سبباً في نقل العدوى لهم لا سمح الله».

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ووجه رسالة إلى الآباء والأمهات، قائلا: « احرصوا على حماية أطفالكم وفلذات أكبادكم، وإبقائهم في المنزل وعدم خروجهم إلا للضرورة، الخروج يعرضهم للعدوى وقد يجعلهم ناقلين للفيروس لا سمح الله»، مستشهدا بقوله صلى الله عليه وسلم: «كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته».

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‏ونبه: «حرصا على صحتكم وصحة من تحبون، إذا كان لديك أي أعراض انفلونزا اعزل نفسك مباشرة في غرفتك لمدة ١٤ يوم».